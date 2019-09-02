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«Эхономика»: директор завода «Псковский гончар» Александр Моисеев

03.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – директор завода «Псковский гончар» Александр Моисеев. Производственный кооператив «Псковский гончар» сумел пережить и перестройку, и лихие 90-е, но, похоже, кризис 2008-2009 годов все-таки подкосил предприятие. Последние лет десять на заводе практически сводят концы с концами и постоянно опасаются худшего – остановки производства. На фоне падения покупательского спроса, пертурбаций в экономике и вездесущего дешевого Китая не помогают ни субсидии, ни льготы.

Почему единственное в регионе предприятие народных промыслов оказалось в такой ситуации, и что его может спасти? Об этом ведущий Алексей Овчинников говорит с директором завода Александром Моисеевым.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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