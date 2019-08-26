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«Эхономика»: Гендиректор «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас

27.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец», компании-резидента ОЭЗ «Моглино» Дмитрий Ходас.

Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним о перспективах развития инвестпроекта «Сибирский гостинец», обсудит с ним, с чем связаны большие долги инвестора перед бюджетом (которые даже привели к иску Налоговой службы с требованием признать должника банкротом), если в случае с ОЭЗ «Моглино» декларировались всевозможные налоговые льготы, а также узнает, почему официальный запуск завода так долго откладывался.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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