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«Эхономика»: Руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец

20.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о развитии конкуренции в регионе, картельных сговорах на рынке государственных закупок.  Также они обсудят, почему продолжает расти число нарушений антимонопольного законодательства, и в чем причина того, что подрядчики все чаще отказываются участвовать в аукционах на выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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