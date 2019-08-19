«Эхономика»: Руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец

Гость студии - руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о развитии конкуренции в регионе, картельных сговорах на рынке государственных закупок. Также они обсудят, почему продолжает расти число нарушений антимонопольного законодательства, и в чем причина того, что подрядчики все чаще отказываются участвовать в аукционах на выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»