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«Эхономика»: псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий

13.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Разговор пойдет о том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х – начале 1990-х. Был ли альтернативный путь? Можно ли было в то время пойти не по «рыночному пути», а как-то модернизировать советскую модель экономики? Кто были те, кто рискнул начать строить капитализм в Пскове и области? Какие идеи ими двигали? Как они видели развитие региона, страны в целом в конце 1980-х – начале 1990-х?

Также Игорь Савицкий расскажет, как пришел в бизнес, через что ему пришлось пройти, прежде чем он возглавил собственный бизнес, в каком состоянии находился завод ПЗМП в начале 1990-х, как получилось сохранить его, когда большая часть промышленного производства благополучно была ликвидирована, а цеха превратились в торговые центры. Гость студии также поделится, как ему видится эпоха «первоначального накопления капитала» с высоты сегодняшнего дня.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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