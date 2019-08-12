«Эхономика»: псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий

Разговор пойдет о том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х – начале 1990-х. Был ли альтернативный путь? Можно ли было в то время пойти не по «рыночному пути», а как-то модернизировать советскую модель экономики? Кто были те, кто рискнул начать строить капитализм в Пскове и области? Какие идеи ими двигали? Как они видели развитие региона, страны в целом в конце 1980-х – начале 1990-х?

Также Игорь Савицкий расскажет, как пришел в бизнес, через что ему пришлось пройти, прежде чем он возглавил собственный бизнес, в каком состоянии находился завод ПЗМП в начале 1990-х, как получилось сохранить его, когда большая часть промышленного производства благополучно была ликвидирована, а цеха превратились в торговые центры. Гость студии также поделится, как ему видится эпоха «первоначального накопления капитала» с высоты сегодняшнего дня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»