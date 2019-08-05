«Эхономика»: О проблемах и достижениях псковского легпрома Елена Косенкова

Гость студии - генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ней о том, может ли стать отечественная легкая промышленность драйвером развития нашей многострадальной экономики или отрасль обречена балансировать на грани выживания, а также о том, сможет ли продукция российских производителей конкурировать с зарубежной, не теряя при этом в качестве и оставаясь доступной по цене.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»