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«Эхономика»: О проблемах и достижениях псковского легпрома Елена Косенкова

06.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ней о том, может ли стать отечественная легкая промышленность драйвером развития нашей многострадальной экономики или отрасль обречена балансировать на грани выживания, а также о том, сможет ли продукция российских производителей конкурировать с зарубежной, не теряя при этом в качестве и оставаясь доступной по цене.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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