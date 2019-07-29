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«Эхономика»: президент ТПП Псковской области Владимир Зубов

30.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним о том, как реагируют псковские предприниматели на изменения в налоговом законодательстве, почему начинающие бизнесмены уезжают из нашего региона, какие перспективы ждут ОЭЗ «Моглино» на фоне негативных новостей об эффективности ее деятельности и ждать ли нам очередного обвала национальной валюты.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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