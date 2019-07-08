«Эхономика»: глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин
09.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о развитии дорожного хозяйства Псковской области, плохих и хороших подрядчиках, ремонтах дорог в 2019 году, а также о судьбе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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