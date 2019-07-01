«Эхономика» с вице-губернатором Псковской области Нинель Салагаевой

Гость студии – заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ней итоги форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» и выставки промышленников Псковской области, которые состоялись в рамках Международных Ганзейских дней в Пскове, а также побеседует о перспективах ОЭЗ «Моглино» и новых инвесторах для псковской экономики.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»