www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 июня 31 мая 19 июня 14 июня 13 июня 19 июня 17 июня 29 мая 17 июня 7 июня 13 июня 18 июня 18 июня 5 июня Телефон 13 июня

«Эхономика» с вице-губернатором Псковской области Нинель Салагаевой

02.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.  Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ней итоги форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» и выставки промышленников Псковской области, которые состоялись в рамках Международных Ганзейских дней в Пскове, а также побеседует о перспективах ОЭЗ «Моглино» и новых инвесторах для псковской экономики.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты