«Эхономика»: Новый руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко
18.06.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.
Вместе с ним ведущий программы Алексей Овчинников обсудит, что представляет из себя региональный Фонд капитального ремонта сегодня, насколько успешно показала себя реформа капремонта и ждут ли нас какие-то перемены в связи со сменой руководства регионального оператора.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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