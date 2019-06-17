«Эхономика»: Новый руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко

Гость студии - и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

Вместе с ним ведущий программы Алексей Овчинников обсудит, что представляет из себя региональный Фонд капитального ремонта сегодня, насколько успешно показала себя реформа капремонта и ждут ли нас какие-то перемены в связи со сменой руководства регионального оператора.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»