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«Эхономика»: Новый руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко

18.06.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

Вместе с ним ведущий программы Алексей Овчинников обсудит, что представляет из себя региональный Фонд капитального ремонта сегодня, насколько успешно показала себя реформа капремонта и ждут ли нас какие-то перемены в связи со сменой руководства регионального оператора.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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