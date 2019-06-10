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«Эхономика»: О перспективах гастрономического туризма в псковском регионе

11.06.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - известный ресторатор, генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов.

Разговор пойдет о состоянии гастрономической отрасли в Пскове, перспективах гастрономического туризма в регионе и его туристическом потенциале в целом. Также в ходе беседы будет затронута тема приближающихся Ганзейских Дней.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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