27.05.2019 14:00 «Постскриптум»: уход Ивана Цецерского с поста главы город, праймериз «Единой России» и 5-летие антироссийских санкций и контрсанкций.
«Эхономика»: о заводе «Титан-Полимер»
28.05.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.
Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер», как будет организована его экологическая экспертиза, представляет ли предприятие экологическую опасность для города и области, насколько обоснованы страхи псковичей.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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