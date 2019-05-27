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«Эхономика»: о заводе «Титан-Полимер»

28.05.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер», как будет организована его экологическая экспертиза, представляет ли предприятие экологическую опасность для города и области, насколько обоснованы страхи псковичей.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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