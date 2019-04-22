www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 апреля 4 апреля 26 марта 18 апреля 28 марта 15 апреля 16 апреля 27 марта 15 апреля 19 апреля 12 апреля 18 апреля Телефон 18 апреля 12 апреля Телефон

«Эхономика»: Чем может грозить Пскову конфликт ООО «АСПО» с регоператором?

23.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.В рамках эфира будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации «мусорной» реформы в Пскове и Псковском районе и деятельности компании по сбору и утилизации ТКО. Кроме того, ведущий программы Константин Калиниченко обсудит со своим собеседником конфликт, который возник между ООО «АСПО» и ООО «Экопром» (региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области), и возможные последствия этого конфликта для города Пскова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты