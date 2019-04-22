«Эхономика»: Чем может грозить Пскову конфликт ООО «АСПО» с регоператором?

Гость студии - директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.В рамках эфира будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации «мусорной» реформы в Пскове и Псковском районе и деятельности компании по сбору и утилизации ТКО. Кроме того, ведущий программы Константин Калиниченко обсудит со своим собеседником конфликт, который возник между ООО «АСПО» и ООО «Экопром» (региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области), и возможные последствия этого конфликта для города Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»