«Эхономика»: Глава УФНС России по Псковской области Анна Кутузова

Традиционно в начале года проходит кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2018 году. В этом году кампания закончится 30 апреля.

Кто должен отчитываться перед государством? Есть ли изменения в порядке предоставления декларации по форме 3-НДФЛ? Какую помощь окажут в налоговой инспекции? Как можно облегчить заполнение налоговой декларации? Подробнее об этом и многом другом расскажет и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Ведет эфир Алексей Овчинников.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»