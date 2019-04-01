«Эхономика»: О планах Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области

Гость студии - руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Не секрет, что и создание, и развитие бизнеса практически невозможно без помощи банков и иных кредитных организаций, даже если речь идет о среднем или малом. Конечно, банки заинтересованы в расширении кредитного портфеля за счет субъектов малого и среднего предпринимательства, но срочность, высокие ставки, необходимость предоставления гарантий могут сделать заемные финансовые средства труднодоступными для бизнеса.

Именно поэтому в регионах появились организации, предоставляющие государственные поручительства по кредитам для предпринимателей, а также выдающие микрофинансовые займы. В Псковской области подобного рода услуги предоставляет созданный в 2009 году «Фонд гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области».

Что изменилось в работе Фонда за десять лет, ограничивается ли его роль только предоставлением поручительств перед банками и выдачей микрозаймов, какие планы на ближайшее будущее строят его специалисты, получают ли псковские предприниматели необходимую господдержку в необходимом им объеме?

Подробнее об этом расскажет Анастасия Иванова. Ведет эфир Алексей Овчинников.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»