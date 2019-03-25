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«Эхономика» с новым руководителем ОЭЗ «Моглино» Олегом Бедских

26.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - и.о. генерального директора ОАО «Особая экономическая зона "Моглино"» Олег Бедских.

Речь пойдет о том, как обстоят дела в «Моглино», когда оно превратится в локомотив псковской экономики, а также об инвестиционном климате в регионе - выстраиваются ли инвесторы к нам в очереди. Кроме того, речь пойдет о строительстве завода «Титан-Полимер».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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