14:01 «Эхономика»: гедиректором Агентства инвестразвития и главой комитета по экономразвитию и инвестполитике Псковской области
«Эхономика»: гедиректором Агентства инвестразвития и главой комитета по экономразвитию и инвестполитике Псковской области
26.02.2019 14:01 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гости студии - генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.
В центре внимания будет круг вопросов, касающихся экономического развития псковского региона, привлечения инвестиций, судьбы ОЭЗ «Моглино» и иных потенциальных инвестплощадок.
Также ведущий Константин Калиниченко обсудит с гостями болезненную тему привлекательности псковского региона для бизнеса в целом и поговорит о непосредственной деятельности Агентства инвестиционного развития.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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