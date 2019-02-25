«Эхономика»: гедиректором Агентства инвестразвития и главой комитета по экономразвитию и инвестполитике Псковской области

Гости студии - генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

В центре внимания будет круг вопросов, касающихся экономического развития псковского региона, привлечения инвестиций, судьбы ОЭЗ «Моглино» и иных потенциальных инвестплощадок.

Также ведущий Константин Калиниченко обсудит с гостями болезненную тему привлекательности псковского региона для бизнеса в целом и поговорит о непосредственной деятельности Агентства инвестиционного развития.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»