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«Эхономика»: гедиректором Агентства инвестразвития и главой комитета по экономразвитию и инвестполитике Псковской области

26.02.2019 14:01 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости студии - генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

В центре внимания будет круг вопросов, касающихся экономического развития псковского региона, привлечения инвестиций, судьбы ОЭЗ «Моглино» и иных потенциальных инвестплощадок.

Также ведущий Константин Калиниченко обсудит с гостями болезненную тему привлекательности псковского региона для бизнеса в целом и поговорит о непосредственной деятельности Агентства инвестиционного развития.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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