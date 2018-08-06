«Эхономика»: о работе управляющих компаний Пскова

Ведущая Любовь Кузнецова пригласила в студию директора УК «Псковжилсервис» Андрея Тарасова.

Речь пойдет о проблемах в сфере ЖКХ города Пскова, о работе управляющих компаний с собственниками и ресурсоснабжающими организациями.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»