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«Эхономика»: о работе управляющих компаний Пскова

07.08.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущая Любовь Кузнецова пригласила в студию директора УК «Псковжилсервис» Андрея Тарасова.

Речь пойдет о проблемах в сфере ЖКХ города Пскова, о работе управляющих компаний с собственниками и ресурсоснабжающими организациями.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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