06.08.2018 19:00 «Дневной дозор»: Экономика впечатлений: какое влияние оказывает событийный туризм на турпоток в Псковскую область?
«Эхономика»: о работе управляющих компаний Пскова
07.08.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущая Любовь Кузнецова пригласила в студию директора УК «Псковжилсервис» Андрея Тарасова.
Речь пойдет о проблемах в сфере ЖКХ города Пскова, о работе управляющих компаний с собственниками и ресурсоснабжающими организациями.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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