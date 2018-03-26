«Эхономика» с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой
27.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова. Сможет ли повышение минимальной оплаты труда реально повлиять на доходы россиян и какими причинами обоснован возможный рост подоходного налога? Подробнее об этом расскажет радиослушателям Ульяна Михайлова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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