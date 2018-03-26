«Эхономика» с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой

Гость эфира - председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова. Сможет ли повышение минимальной оплаты труда реально повлиять на доходы россиян и какими причинами обоснован возможный рост подоходного налога? Подробнее об этом расскажет радиослушателям Ульяна Михайлова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»