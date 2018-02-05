«Эхономика» с депутатом Госдумы Александром Козловским

Гость студии – депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

В конце января в Государственной Думе состоялось первое установочное заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа. Возглавил недавно созданный совет депутат от Псковской области Александр Козловский, который также является куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в Северо-Западном федеральном округе. Главной задачей экспертного совета является развитие промышленности регионов через создание локальных точек роста экономики, которыми и являются кластеры и ОЭЗ, а также контроль за их эффективностью.

«Статистика показывает, что сейчас в России действует порядка 50 кластеров в 27 регионах, из них 25 уже прошли проверку и включены в наш реестр. Радует, что на первую половину 2018 года поданы еще 30 заявок», - так замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванный прокомментировал итоги первого заседания. По его словам, действующая программа поддержки кластеров также пользуется большой популярностью: если в 2017 году было предоставлено порядка полумиллиарда субсидий, то на 2018 год уже есть заявки на общую сумму в 850 миллионов рублей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»