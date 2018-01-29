«Эхономика»: О развитии «рыбной» отрасли в Псковской области

Гость студии - генеральный директор ЗАО «Щиглицкий рыбзавод» Сергей Мамонтов.

Россия дала «зеленый свет» поставкам рыбной продукции из Латвии и Эстонии. В самом конце прошлого года частично были сняты ограничения на ввоз рыбных консервов из Прибалтики. И хотя речь пока идет лишь о двух предприятиях с ограниченными возможностями по поставкам, отечественные производители пытаются оценить возможные последствия. О том, как частичное открытие российского рынка для импорта повлияет на внутренние цены, пока говорить сложно, но рост предложения неизбежно бьет по стоимости.

Однако отечественным производителям демпинга бояться не стоит, заявили представители отраслевых союзов. Их продукция выигрывает у импортных за счет качества и себестоимости рыбных консервов. У российских рыбопереработчиков есть ряд преимуществ перед прибалтами: дешевле рабочая сила, более низкие расходы на транспорт, тарифы на электроэнергию и так далее. К тому же, если речь идет о внутреннем рынке, не надо платить пошлину. Более того, издержки и себестоимость можно было бы снизить сильнее, - отмечают эксперты, - если сократить время на подготовку и согласование кучи документов.

В Росрыболовстве считают, что зарубежным производителям предстоит «серьезно побороться за место на полке», поскольку отечественные предприятия уже полностью заняли освободившуюся два года назад нишу.

Что выгоднее с точки зрения бизнеса – торговать свежей рыбой или заниматься ее переработкой? Могут ли отечественные консервы конкурировать с импортными и как выбрать качественную продукцию?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»