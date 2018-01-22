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«Эхономика»: Можно ли найти в Псковской области новую площадку для полигона ТБО, которая устроит всех?

23.01.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Очередной выпуск программы «Эхономика» с Андреем Федоровым. Гости студии - директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов и директор ООО «Экорос» Андрей Папчук.

В начале этого года особое внимание жителей Пскова и ряда районов области направлено на проблему, связанную с закрытием псковской городской свалки и изменением тарифов за вывоз мусора. Напомним, что с 1 января 2018 года закрыт городской полигон ТБО, и отходы жителей города Пскова и Псковского района вывозятся по временной схеме - через мусоросортировочный комплекс на полигоны других районов области. Весь псковский мусор в настоящее время проходит обязательную переработку в деревне Котово Псковского района, что существенным образом сокращает его объемы.

Потоки мусора из Пскова и Псковского района будут перераспределены и начнут поступать на все семь лицензированных полигонов северной части региона. Это позволит еще больше уменьшить количество мусора, поступающего сейчас на порховский полигон. Однако жители Порховского района выразили несогласие с решением свозить мусор из Пскова на территорию полигона, расположенного под Порховом, и потребовали прекратить такую практику.

Можно ли найти новую площадку для полигона ТБО, которая устроит всех? Насколько при этом повысятся тарифы на вывоз мусора для населения и для чего нужен раздельный сбор бытовых отходов?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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