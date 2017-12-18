«Эхономика»: о развитии «Псковпассажиравтотранса»

С января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Так, проездной для граждан обойдется в 1000 рублей, для школьников - 750 рублей, для студентов псковских вузов дневной формы обучения - 800 рублей. Объясняется это тем, что предприятие терпит ежегодно нарастающие убытки и имеет образовавшуюся за несколько лет задолженность по налогам и страховым взносам. В общей сложности эта сумма составляет более 280 млн рублей.

Кроме того, по мнению сотрудников, на госпредприятии сложилась «невыносимая» обстановка. Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обращение с жалобой на работу руководства. Под ней подписались 73 работника предприятия, среди которых водители, кондукторы и слесари. Речь идет о планируемом введении валидаторов и, в связи с этим, о возможном сокращения кондукторов.

Напомним, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» является системообразующим предприятием, обслуживающим областной центр и 17 районов области. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 80 межмуниципальным, 237 муниципальным и 24 городским маршрутам. Ежегодно «Псковпассажиравтотранс» перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе.

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