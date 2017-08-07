«Эхономика»: Куда пропали валидаторы и отменят ли месячные проездные билеты в Пскове?

Сегодняшний гость студии - и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

План мероприятий по развитию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Псковской области до конца 2019 года утвержден губернатором Андреем Турчаком.

Документ направлен на оптимизацию и развитие маршрутной сети, улучшение качества перевозок пассажиров, создание условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом пассажирами из числа людей с ограниченными возможностями, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда.

Кроме того, документом определяется дата заключения государственных контрактов на осуществление частично или полностью оплачиваемых за счет средств областного бюджета регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам с регулируемым тарифом - не позднее 30 июня 2018 года. На сегодняшний день в регионе 97 таких маршрутов.

Кроме того, несколько месяцев назад был запущен процесс интеграции крупнейших автотранспортных предприятий Псковской области - «Псковавтотранса» и «Псковпассажиравтотранса». Главная задача, которая поставлена перед руководством - вывести объединенное предприятие из тяжелой экономической ситуации.

Почему автобусный парк стоит на грани банкротства? Куда пропали валидаторы и отменят ли месячные проездные билеты?

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