«Эхономика» с директором «Псковского хлебокомбината» Виктором Почерниным

Сегодняшний гость студии - председатель Совета Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин.

Укрепление рубля привело к сокращению объемов экспорта российской пшеницы, что, в свою очередь, может привести к обвалу внутренних цен. По прогнозу Российского зернового союза, в 2017 году объем экспортируемого зерна ожидается существенно ниже по сравнению с прошлым годом: менее 30 миллионов тонн.

«Мы надеемся, что ЦБ РФ предпримет соответствующие действия в отношении рубля, что поможет поддержать зерновой экспорт, - отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. - Иначе, если рубль будет и дальше укрепляться, темпы экспортных отгрузок зерна будут продолжать снижаться».

В то же время, с 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, пользующихся правом на беспошлинный ввоз сельхозпродукции в страну. Были введены по сути заградительные 130-процентные таможенные пошлины. Объясняют это тем, что Россия до сих пор не отменила эмбарго на поставки томатов из Турции, которая, в то же время, является вторым после Египта экспортным рынком для российского зерна.

Получается, что значительная часть пшеницы останется внутри страны. Очевидно, что цены на нее должны упасть. Как это повлияет на стоимость хлебобулочной продукции и что думают по этому поводу псковские производители?

Все эти темы Андрей Федоров обсудит вместе с гостем студии.

Аудиозапись: