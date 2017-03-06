«Эхономика»: о работе псковских кафе и ресторанов

Сегодняшний гость студии - известный псковский ресторатор, руководитель нескольких направлений ресторанного бизнеса Оксана Нани.

Несмотря на кризис, россияне не перестали ходить в рестораны и кафе и не переключились массово на заведения быстрого питания. Рестораторы успели подстроиться под новую экономическую реальность: стали готовить из отечественных продуктов, поменяли меню и ввели давно забытые блюда. Цены на еду в общепите в среднем подросли на 15 процентов.

Больше всего сократилась категория общепита для среднего класса, и это общая тенденция в кризис, когда люди становятся либо богаче, либо беднее. Поэтому сегодня неплохо себя чувствуют рестораны быстрого питания из недорогого сегмента, а также рестораны с дорогой кухней.

По словам рестораторов, клиенты не ушли в низкий сегмент заведений, но стали более консервативными, требовательными к качеству и сократили средний чек на 20-25 процентов. Большинство посетителей при выборе меню стараются учитывать финансовые возможности и укрощают свой аппетит, более рационально подходят к выбору блюд.

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