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«Эхономика» с депутатом Госдумы Александром Козловским

01.03.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии – депутат Госдумы, лидер общественного движения «Свое», руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

Выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи состоялось 13 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» в Островском районе Псковской области. На встрече обсуждались вопросы формирования программы развития физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы, предложения по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», а также подготовка спортсменов по базовым видам спорта на примере Псковской области.

В числе участников мероприятия был и депутат Госдумы от нашего региона Александр Козловский. В рамках сегодняшней программы речь пойдет о развитии спорта, перспективах туристической отрасли, молодежной политике. Отдельное внимание в ходе разговора будет уделено состоянию экономики страны и Псковской области.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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