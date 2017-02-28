«Эхономика» с депутатом Госдумы Александром Козловским

депутат Госдумы,

общественного

регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей

Сегодняшний гость студии –лидердвижения «Свое», руководительАлександр Козловский.

Выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи состоялось 13 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» в Островском районе Псковской области. На встрече обсуждались вопросы формирования программы развития физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы, предложения по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», а также подготовка спортсменов по базовым видам спорта на примере Псковской области.

В числе участников мероприятия был и депутат Госдумы от нашего региона Александр Козловский. В рамках сегодняшней программы речь пойдет о развитии спорта, перспективах туристической отрасли, молодежной политике. Отдельное внимание в ходе разговора будет уделено состоянию экономики страны и Псковской области.

Аудиозапись: