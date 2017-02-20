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«Эхономика»: о новых поправках в закон о торговле и потребительской корзине псковичей

21.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - директор по розничной торговле ООО «Империал» Юлия Пожидаева.

Покупательская способность населения катастрофически падает. 53% жителей страны перешли на покупку более дешевых продуктов. Конечно, речь идет не о реальном потреблении, а о статистической оценке количества продуктов, которое самый обычный житель России теоретически может приобрести на свой ежемесячный доход. Но тенденция показательная. Снижение покупательной способности произошло по 16 пунктам продуктового списка из 24.

Люди стали более тщательно планировать свои приобретения с точки зрения объемов продукции, составляют списки, стараются пользоваться скидками и акциями. Нерациональных сиюминутных покупок сейчас гораздо меньше.

С этого года изменились и принципы работы торговых сетей. Они отменили ретробонусы, но ввели штрафы для поставщиков товаров. Ретейл перезаключил договоры с поставщиками в соответствии с новыми требованиями закона о торговле, которые призваны облегчить доступ местных производителей на прилавки. Однако на деле, как показал общероссийский мониторинг, ситуация не улучшилась: в 20 субъектах РФ выявлены чрезмерные штрафы в сетях, навязывание дополнительных соглашений и даже требования перечислить средства в благотворительные фонды.

В чьих интересах приняты новые поправки в закон о торговле, что происходит с ценами и как выглядит потребительская корзина псковичей?


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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