«Эхономика»: о проблеме «обманутых дольщиков»

Гость студии - председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

С начала 2017 года значительно меняются правила игры для застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства. Во исполнение поручений президента по итогам Госсовета правительство приняло ряд мер, сообщил глава Минстроя Михаил Мень. Внесены изменения в законодательство об участии в долевом строительстве. Одним из ключевых аспектов нововведений стало установление требований к финансовой обеспеченности застройщиков, а именно к уставному капиталу, в зависимости от площади возводимого жилья, - уточнил он. Также повышена информационная открытость застройщиков, урегулированы механизмы банковского проектного финансирования строительства.

Проблема в том, что при банкротстве девелопера люди, вложившие свои сбережения в строительство, оставались без денег, без квартиры и без какой-либо уверенности в разрешении ситуации в их пользу. На карте России появляется очередной недострой, а судебные тяжбы могут занять годы. Это привело к появлению многотысячной армии «обманутых дольщиков», готовых на многое для того, чтобы вернуть свои средства или обратить внимание властей на свои проблемы.

В Пскове с такой ситуацией столкнулись участники долевого строительства многоквартирного жилого дома по улице Индустриальной, 6-а. Сроки сдачи объекта многократно переносятся, перспективы туманны, десятки семей жителей Пскова продолжительное время лишены возможности жить в своих квартирах.

Кто защищает интересы горожан и как решается проблема в настоящее время?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»