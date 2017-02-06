«Эхономика»: о деятельности автовокзалов

Гость студии - генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов.

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула и заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. В ней также участвовал генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов.

В ходе встречи речь шла о проблемах комплексной организации региональной транспортной сети с учетом координации всех видов транспорта - автобусного, железнодорожного и авиационного и об организации в регионе автовокзалов, совмещенных с железнодорожным транспортом.

Еще одной темой обсуждения в Минтрансе был разработанный законопроект, который регулирует деятельность автовокзалов, в том числе предоставление ими обязательных платных услуг, а также перечня тарифов и сборов за эти услуги и правила их взимания.

Напомним, что автовокзальный сбор, ровно год назад, ввело государственное предприятие «Псковавтотранс». Покупая билет в кассах вокзалов, станций и павильонов Псковской области, пассажир должен кроме стоимости билета заплатить еще около 20-30 рублей сверху, в зависимости от маршрута. Кроме того, была введена плата за допуслуги. В тоже время, по мнению ФАС, так называемый, «автовокзальный сбор», который действует на территории региона, является незаконным. Он ущемляет права «неопределенного круга лиц» и нарушает закон о правах потребителей.

Что в этой ситуации делать пассажирам – платить или не платить очередной сбор? Кто регулирует деятельность автовокзалов и автостанций и контролирует качество оказываемых услуг? Эти и другие вопросы ведущий Андрей Федоров обсуждает с Александром Питиримовым.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»