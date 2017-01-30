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«Эхономика»: новые квитанции за ОДН

31.01.2017 14:05 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Новый принцип начисления платы за коммунальные услуги вызвал бурю эмоций и стал главным информационным трендом в начале года. Получившимся результатом недовольны не только потребители и управляющие организации, но и органы власти, которые эту реформу провели.

Напомним, что с 1 января 2017 года в квитанциях россиян появилась новая жилищная услуга - общедомовые нужды, плату за которую ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов. Общедомовые нужды россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные, в строку «содержание общего имущества». Кроме того, все жители многоквартирных домов будут платить за ОДН по нормативу, даже в том случае, если их жилье оборудовано общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

Цифры, которые увидели псковичи в новых квитанциях, зачастую не поддаются разумному осмыслению и далеки от реальности. В этой ситуации Администрация Псковской области сообщила, что норматив, на основании которого производились начисления, был рассчитан неправильно. В ближайшее время он будет пересмотрен и суммы должны стать более адекватными.

Платить или не платить по новым квитанциям за ОДН, как будут пересчитаны нормативы потребления и кто ответит за допущенные ошибки в расчетах? Эти и другие вопросы ведущий программы постарается обсудить с гостем.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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