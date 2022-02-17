«Квартирник на Эхе»: Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!

Очередную премьеру запустила радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM)! Все привыкли к тому, что в нашей студии порой разгораются нешуточные страсти вокруг политических и общественно значимых тем. Мы ежедневно обсуждаем острые темы, приглашаем в эфир компетентных экспертов. В новом проекте «Квартирник на "Эхе"» все будет по-другому.

Периодически по пятницам вместе с псковскими музыкантами, поэтами и другими творческими личностями мы будем смотреть на то, что происходит в нашей стране, под другим углом. Ведь творческая интеллигенция всегда имела собственную точку зрения на происходящие в стране процессы, зачастую отличную от госпропаганды и официальной культурной политики. А самое главное, в нашей студии будут звучать живая музыка и стихи!

Тема сегодняшнего выпуска - «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», и первыми гостями «Квартирника» стали поэт-правдоруб Николай Рассадин и бард, президент клуба авторской песни «Горизонт», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»