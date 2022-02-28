«Кузница»: Реконструкция Троицкого моста. Вызовы и решения

Разговор в студии на этот раз был посвящен самой злободневной логистической теме сегодняшнего дня – закрытию Советского (Троицкого) моста.

Инженерное сооружения ушло на двухлетнюю реконструкцию. Его действительно срочно требуется обновлять? Большой микрорайон — Запсковье - остался вне транспортной доступности? Сохраниться ли исторический облик сооружения после переделки? Как переживут реконструкцию горожане? Что нам скажут власти? И успеет ли в срок подрядчик? Все эти вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с экспертами.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»