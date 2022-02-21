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«Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи

22.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Очередной выпуск проекта «Кузница» посвящен работе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Тепло ли у нас в квартирах этой уже непривычно снежной и морозной зимой? Адекватна ли сумма в платежках качеству услуг, предоставляемых нам муниципальным предприятием? Будем ли мы в ближайшее время платить за тепло еще больше, чем сейчас? Кто и сколько должен теплосетям? Как им свести дебет с кредитом? Почему летом у нас весь город перекопан, а зимой все равно случаются аварии? На эти и многие другие вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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