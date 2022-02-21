«Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи

Очередной выпуск проекта «Кузница» посвящен работе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Тепло ли у нас в квартирах этой уже непривычно снежной и морозной зимой? Адекватна ли сумма в платежках качеству услуг, предоставляемых нам муниципальным предприятием? Будем ли мы в ближайшее время платить за тепло еще больше, чем сейчас? Кто и сколько должен теплосетям? Как им свести дебет с кредитом? Почему летом у нас весь город перекопан, а зимой все равно случаются аварии? На эти и многие другие вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»