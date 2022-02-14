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«Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно?

15.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Горячая тема, которую на этот раз подняла автор и ведущая Любовь Кузнецова: «Уборка города – почему каждый раз для коммунальщиков зима приходит неожиданно?». 

Отвалы по обочинам дорог, каша и колейность на проезжей части, каток на тротуарах, мокрая обувь пешеходов, огромные грязные лужи в период оттепелей, лютый ад с зимней уборкой дворов. Что не так с системой уборки города? Почему зима в Пскове бывает комфортной только для тех, кто наблюдает ее из окна квартиры, а для автомобилистов, пешеходов и особенно для маломобильных граждан – это чуть ли не ежедневное испытание? Дело в плохо работающей системе? В отсутствии финансирования? В недостаточном контроле подрядчиков? Эту неоднозначную тему Любовь Кузнецова сегодня обсудила с вместе с экспертами.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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