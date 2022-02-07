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«Кузница»: Мифы и реальность вакцинации

08.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Горячая тема, которую на этот раз автор и ведущая Любовь Кузнецова разбирала с экспертами - «Вакцинация: мифы и реальность». Гость студии – главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Споры о том, стоит ли прививаться вакциной от коронавируса, которая была разработана достаточно быстро, или это буквально медицинский эксперимент на населении, не утихают. Власти и медики напирают на то, что все инфекционные заболевания (которым и является COVID-19 с его многочисленными штаммами) удавалось побеждать вакцинацией. Противники же требуют разложить по полочкам состав и дать информацию о противопоказаниях и деталях исследований. Многие и вовсе считают, что во время вакцинации их «чипируют» - ни больше ни меньше! Каждая новая волна, каждая новая модификация вакцины лишь подбрасывает дров в костер дискуссии.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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