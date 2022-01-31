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«Кузница»: Трехлетие «мусорной реформы»

01.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Тема нового выпуска - трехлетие «мусорной реформы». Почему за достаточно большой срок так мало сделано? Почему мы все еще бросаем абсолютное все свои отходы в один мусорный контейнер? Где раздельный сбор мусора хотя бы на примитивном уровне? Почему у нас продолжается чехарда с квитанциями и покойники должны, как считает регоператор, платить за ТКО? Как так получается, что в глубинке увидеть мусоровоз по графику – это не норма, а счастливый случай? И, в конце концов, где наш экотехнопарк? Почему в других регионах уже построены и действуют современные мусороперерабатывающие заводы, а у нас – миф, и даже информация о нем – тайна за семью печатями? Эту неоднозначную и горячую тему вместе с экспертами обсудила ведущая Любовь Кузнецова.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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