«Кузница»: На кого «собак повесить» или Кто «в ответе за тех, кого приручили»?

Горячие темы, жаркие дискуссии, закаленные эксперты, железные аргументы в авторской программе Любови Кузнецовой.

Тема сегодняшнего выпуска: «На кого «собак повесить» или Кто в ответе за тех, кого приручили»? Что у нас происходит в сфере обращения с домашними животными? Почему за выброшенную на улицу кошку или собаку ее так называемый «хозяин» не несет никакой ответственности? За эти аморальные и антиобщественные действия в цивилизованных странах дикие штрафы, а у нас годами не могут принять закон, который бы остановил отношение к домашним животным, как к мусору! Кто и каким способом должен убрать стаи бродячих собак с улиц наших городов? А хозяева домашних животных, выходя со своими питомцами на прогулки, не считают нужным уважать окружающих и убрать результаты этих прогулок?

Любовь Кузнецова обсудила эту неоднозначную и горячую тему вместе с экспертами.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»