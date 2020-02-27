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«Эхо города»: Александр Братчиков о ремонте Зеленого театра и благоустройстве Пскова

28.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В очередном выпуске авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города»  в гости пришел глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Тема выпуска - благоустройство общественных территорий. Общественное голосование по трем проектам прошло в интернете с 8 по 24 февраля. Это «Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина); «Территория общего пользования у школы №13, (Крестовское шоссе, ул. Пригородная, 9); «Площадь Ленина». И победила не площадь Ленина! Кроме того, сегодня ведущие обсудят начавшейся ремонт Зеленого театра в Ботаническом саду Пскова. В соцсетях и телеграмм-каналах она наделала шума едва ли не больше, чем стулья ДМШ №1 и «Таблетка». 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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