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«Эхо города»: О капремонте общественных территорий и судьбе городского парка культуры и отдыха

07.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города». В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов. Тема очередного выпуска - капитальный ремонт общественных территорий. Общественное голосование по трем проектам пройдет в интернете с 8 по 24 февраля. Это парк им. Ю. Гагарина на улице Гущина, территория общего пользования у школы №13 и площадь Ленина. И второй темой выпуска станет судьба Городского парка культуры и отдыха им. Пушкина в связи с уже получившей резонанс и обсуждение новостью, что театр кукол переедет в «Таблетку».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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