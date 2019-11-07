«Эхо города»: Как Псков пережил сильный ветер и дождь

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Сегодня в центре их внимания ликвидация последствий сильного ветра и дождей, которые не так давно «накрыли» Псковскую область. Ведущие обсудят, как была выстроена работа городских служб, в какие сроки были ликвидированы последствия непогоды, а также поговорят о состоянии ливневой канализации в Пскове. Общая протяженность ливневки по городу превышает 200 км, из них добрая половина является бесхозной.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»