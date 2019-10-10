«Эхо города»: О реконструкции общественных пространств

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - крупные реконструкции общественных пространств. Ведущие поговорят о масштабном ремонте улиц Яна Фабрициуса и Леона Поземского, а также выскажут свое мнение о капремонте площади Ленина.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»