10.10.2019 14:00 «Сообразим на троих»: О программе социально-экономического развития Псковщины и реконструкции площади Ленина1
«Эхо города»: О реконструкции общественных пространств
11.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.
Ключевая тема сегодняшнего выпуска - крупные реконструкции общественных пространств. Ведущие поговорят о масштабном ремонте улиц Яна Фабрициуса и Леона Поземского, а также выскажут свое мнение о капремонте площади Ленина.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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