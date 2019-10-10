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«Эхо города»: О реконструкции общественных пространств

11.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - крупные реконструкции общественных пространств. Ведущие поговорят о  масштабном ремонте улиц Яна Фабрициуса и Леона Поземского, а также выскажут свое мнение о капремонте площади Ленина.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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