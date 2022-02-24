24.02.2022 14:00 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?»
«Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль
25.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Поэт, журналист, настоящий сноб Дина Дабришюте по-прежнему выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Россия, Украина и Интернет: спасибо, когда молчите
- Жил-был пес: кто несет за него ответственность?
- 18+ и другие приключения изобразительного искусства в Пскове.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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