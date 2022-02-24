«Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Поэт, журналист, настоящий сноб Дина Дабришюте по-прежнему выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Россия, Украина и Интернет: спасибо, когда молчите

Жил-был пес: кто несет за него ответственность?

18+ и другие приключения изобразительного искусства в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»