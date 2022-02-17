16.02.2022 14:00 Круглый стол на радио «Эхо Москвы» в Пскове: Местное самоуправление – сохранить нельзя ликвидировать?
16.02.2022 12:30 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи
Дабришутинг: виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин
18.02.2022 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Темы нового выпуска:
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Власть уходит в вирт: зачем госструктурам страницы в соцсетях
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Очень плохое решение!, или Неубедительные попытки задизайнить Псков
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Стихи и картины: почему пора похоронить Пушкина.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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