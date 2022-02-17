Дабришутинг: виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Темы нового выпуска:

Власть уходит в вирт: зачем госструктурам страницы в соцсетях

Очень плохое решение!, или Неубедительные попытки задизайнить Псков

Стихи и картины: почему пора похоронить Пушкина.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»