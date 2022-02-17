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Дабришутинг: виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин

18.02.2022 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Темы нового выпуска:

  • Власть уходит в вирт: зачем госструктурам страницы в соцсетях

  • Очень плохое решение!, или Неубедительные попытки задизайнить Псков

  • Стихи и картины: почему пора похоронить Пушкина.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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