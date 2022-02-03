«Дабришутинг»: Неправославный секс, дизайн-код города и молодежное кино

В прицеле поэта, журналиста, настоящего сноба Дины Дабришюте - только самые яркие и интересные инфоповоды недели.

Сегодня в выпуске:

Неправославный секс и дизайн-код города: почему они одинаково важны

Камо грядеши, Псковская областная филармония?

Молодежное кино бессмысленное, беспощадное и бесплатное.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»