14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к муниципальным выборам в Псковской области
«Дабришутинг»: Неправославный секс, дизайн-код города и молодежное кино
04.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
В прицеле поэта, журналиста, настоящего сноба Дины Дабришюте - только самые яркие и интересные инфоповоды недели.
Сегодня в выпуске:
- Неправославный секс и дизайн-код города: почему они одинаково важны
- Камо грядеши, Псковская областная филармония?
- Молодежное кино бессмысленное, беспощадное и бесплатное.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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