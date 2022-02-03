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«Дабришутинг»: Неправославный секс, дизайн-код города и молодежное кино

04.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

В прицеле поэта, журналиста, настоящего сноба Дины Дабришюте - только самые яркие и интересные инфоповоды недели.

Сегодня в выпуске:

  • Неправославный секс и дизайн-код города: почему они одинаково важны
  • Камо грядеши, Псковская областная филармония?
  • Молодежное кино бессмысленное, беспощадное и бесплатное.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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