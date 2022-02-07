«Анализируй этно»: Зачем молодым псковичам «бабушкина» народная культура?

Очередная премьера на волнах радио «Эха Москвы» в Пскове - первый выпуск программы «Анализируй этно». Автор и ведущая - руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

В нашей стране наступил Год культурного наследия народов России, поэтому время от времени Ольга вместе с гостями студии будет знакомить радиослушателей с наследием народов Псковской области и рассказывать, зачем оно нужно, как оно на нас влияет и как его можно выгодно «использовать». В первом выпуске «Анализируй этно» речь идет о русском культурном наследии.

Зачем молодым псковичам «бабушкина» народная культура? Ответ на этот вопрос ведущая искала вместе со специалистом Псковского областного центра народного творчества Софьей Кобелевой, студенткой исторического факультета ПсковГУ Анастасией Поповой и гармонистом Андреем Ермолаевым.

«Анализируй этно» - рационально о национальном!

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»