www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 февраля 22 февраля 23 февраля 22 февраля 17 февраля 25 февраля 4 февраля 24 февраля 22 февраля Телефон 24 февраля 21 февраля 24 февраля 24 февраля 4 февраля 21 февраля

«Хайпожоры»: Россия - Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях

25.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Темы, которые оказались в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой:

  • Россия - Украина: битва диванных экспертов в соцсетях
  • Первый пакет санкций против России: в соцсетях спорят, насколько сильно новые санкции ударят по людям и не пора ли бежать за гречкой?
  • Закроют ли для русских цивилизованный мир?

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты