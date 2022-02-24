24.02.2022 14:00 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?»
«Хайпожоры»: Россия - Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях
25.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Темы, которые оказались в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой:
- Россия - Украина: битва диванных экспертов в соцсетях
- Первый пакет санкций против России: в соцсетях спорят, насколько сильно новые санкции ударят по людям и не пора ли бежать за гречкой?
- Закроют ли для русских цивилизованный мир?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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