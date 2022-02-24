«Хайпожоры»: Россия - Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях

Темы, которые оказались в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой:

Россия - Украина: битва диванных экспертов в соцсетях

Первый пакет санкций против России: в соцсетях спорят, насколько сильно новые санкции ударят по людям и не пора ли бежать за гречкой?

Закроют ли для русских цивилизованный мир?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»