16.02.2022 14:00 Круглый стол на радио «Эхо Москвы» в Пскове: Местное самоуправление – сохранить нельзя ликвидировать?
16.02.2022 12:30 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи
«Хайпожоры»: Первый день рождения, ледяной плен и проблемы, которые решают соцсети
18.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в центре внимания ведущих Сергея Васильева и Ксении Журавковой следующие темы:
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Первый день рождения - «Хайпожоры» год в эфире
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Ледяной плен - Псков и уборка
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Помогли поймать педофила - проблемы, которые решают соцсети.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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