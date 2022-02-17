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«Хайпожоры»: Первый день рождения, ледяной плен и проблемы, которые решают соцсети

18.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в центре внимания ведущих Сергея Васильева и Ксении Журавковой следующие темы:

  • Первый день рождения - «Хайпожоры» год в эфире

  • Ледяной плен - Псков и уборка

  • Помогли поймать педофила - проблемы, которые решают соцсети.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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