«Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:

Битва российских вакцин продолжается. «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» — пустышки? Ответственные чиновники после воинственных заявлений федеральных экспертов вынуждены придумывать объяснения на ходу.

Кто «заминировал» обком КПРФ? В соцсетях спорят, кому, кроме самих коммунистов, было выгодно «заминировать» псковских коммунистов.

Телеграм-канал «Псковоблспорт» заблокирован за воровство контента: очередной неудачный опыт государственных СМИ в Телеграме.

Судьба Жириновского: есть ли жизнь после смерти? В судьбе лидера ЛДПР, как море в капле воды, отражается суть российской политической системы.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»