«Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти
11.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:
- Битва российских вакцин продолжается. «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» — пустышки? Ответственные чиновники после воинственных заявлений федеральных экспертов вынуждены придумывать объяснения на ходу.
- Кто «заминировал» обком КПРФ? В соцсетях спорят, кому, кроме самих коммунистов, было выгодно «заминировать» псковских коммунистов.
- Телеграм-канал «Псковоблспорт» заблокирован за воровство контента: очередной неудачный опыт государственных СМИ в Телеграме.
- Судьба Жириновского: есть ли жизнь после смерти? В судьбе лидера ЛДПР, как море в капле воды, отражается суть российской политической системы.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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