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«Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти

11.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:

  • Битва российских вакцин продолжается. «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» — пустышки? Ответственные чиновники после воинственных заявлений федеральных экспертов вынуждены придумывать объяснения на ходу.
  • Кто «заминировал» обком КПРФ? В соцсетях спорят, кому, кроме самих коммунистов, было выгодно «заминировать» псковских коммунистов.
  • Телеграм-канал «Псковоблспорт» заблокирован за воровство контента: очередной неудачный опыт государственных СМИ в Телеграме.
  • Судьба Жириновского: есть ли жизнь после смерти? В судьбе лидера ЛДПР, как море в капле воды, отражается суть российской политической системы.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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