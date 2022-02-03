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«Хайпожоры»: Агония ковидной эпохи и урбанисты против народа

04.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Сергея Васильева следующие темы:

  • Предсмертная агония ковидного мира в зеркале соцсетей;
  • Урбанисты против народа;
  • «Эх, прокачу!»: нужно ли снижать нештрафуемый порог?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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