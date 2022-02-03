14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к муниципальным выборам в Псковской области
«Хайпожоры»: Агония ковидной эпохи и урбанисты против народа
04.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Сергея Васильева следующие темы:
- Предсмертная агония ковидного мира в зеркале соцсетей;
- Урбанисты против народа;
- «Эх, прокачу!»: нужно ли снижать нештрафуемый порог?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати