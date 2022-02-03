«Хайпожоры»: Агония ковидной эпохи и урбанисты против народа

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Сергея Васильева следующие темы:

Предсмертная агония ковидного мира в зеркале соцсетей;

Урбанисты против народа;

«Эх, прокачу!»: нужно ли снижать нештрафуемый порог?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»