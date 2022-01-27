27.01.2022 19:00 «В фокусе»: Проблемы и модернизация первичного звена системы здравоохранения региона
26.01.2022 14:00 «Собственной персоной»: Иван Грибов о 1,5 годах на посту прокурора, резонансных делах и памятнике Петру I
«Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках
28.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Ксения Журавкова следующие темы:
- Угроза войны: за и против. В соцсетях обсуждают заявление Андрея Турчака о поставках оружия на Украину.
- ПсковГУ: как банкрот достраивает кампус.
- Люки города Пскова: псковичи обсуждают дизайн люков.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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