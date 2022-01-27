«Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Ксения Журавкова следующие темы:

Угроза войны: за и против. В соцсетях обсуждают заявление Андрея Турчака о поставках оружия на Украину.

ПсковГУ: как банкрот достраивает кампус.

Люки города Пскова: псковичи обсуждают дизайн люков.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»