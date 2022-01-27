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«Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках

28.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Ксения Журавкова следующие темы:

  • Угроза войны: за и против. В соцсетях обсуждают заявление Андрея Турчака о поставках оружия на Украину.
  • ПсковГУ: как банкрот достраивает кампус.
  • Люки города Пскова: псковичи обсуждают дизайн люков.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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